رئيس شركة المحلة للغزل والنسيج: 420 مليون جنيه قيمة المخزون الراكد

كتب- أحمد علي:

قال المهندس أشرف عزت ئيس مجلس إدارة شركة الغزل والنسيج بالمحلة، إن حجم المخزون الراكد بالشركة تخطى قيمته 420 مليون جنيه، لافتا إلى أن هذا الراكد جاء نتيجة فروق الأسعار بين منتجات الشركة ومنتجات القطاع الخاص، موضحا أن سعر الطن في القطاع الخاص أقل من منتجات الشركة بنحو 4000 جنيه.

وأرجع وجود هذا الفارق الكبير في الأسعار لما تتحمله الشركة من ضرائب على القيمة المضافة وضريبة جمركية، إلى جانب عدم وفاء الجهات الحكومية برد التزاماتها المتعلقة بدعم الصادرات، فضلا عن اعتماد بعض العاملين بالقطاع الخاص على التهريب وعدم تحمل أي ضرائب من أى نوع، مشيرا إلى أن مصانع شركة المحلة للغزل والنسيج هي من أكبر مصانع العالم في هذا المجال، وينافس شركات عالمية.

ومن ناحيته قال النائب محمد خليفة، عضو البرلمان: "مينفعش اقتصاد من غير قطاع الأعمال، والشركة مساحتها كبيرة وتمتلك 600 فدان يُمكن استغلالها جيدا، إحنا عايزين نشتغل تنمية مستدامة، وتيجي الأجيال القادمة تلاقي الأصول".

جاء ذلك خلال زيارة وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب لمدينة المحلة الكبرى لزيارة مصانع شركة مصر للغزل والنسيج وعدد من المصانع بالمحلة الكبرى، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة.