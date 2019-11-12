غزل المحلة: لا نية لبيع أصول الشركة ولن نستغني عن أي عامل

ماعت: "في الوقت الذي ندعو فيه للسلام هناك دول تدعم وتمول الإرهاب"

كتب- أحمد علي:

‎قال مجدى الألفي، عضو مجلس إدارة شركة غزل المحلة، إنه لا نية لبيع أيي أصول تمتلكها الشركة، قائلا "مفيش بيع أصول، والأصول غير المستغلة سيتم استغلالها بأسلوب حق انتفاع، مضيفًا: "عاوزين نطور ولن نستغنى عن أي عامل".

وكان النائب محمد خليفة، قد تساءل عن التعديلات التشريعية المطلوب إجرائها لتطوير العمل بالشركة، زعن مصير الأصول غير المستغلة في ضوء تصريح وزير قطاع الأعمال العام ببيع بعض الأصول غير المستغلة لتطوير الشركة.

وأكد خليفة على أهمية التطوير التكنولوجي لمصانع الشركة، قائلا: "أين مصير العمال 17 ألف عامل، إزاى يتم استغلالهم؟".

جاء ذلك خلال زيارة وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب لشركة مصر للغزل والنسيج وعدد من المصانع بالمحلة الكبرى اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ​