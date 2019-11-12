"الإصلاح الزراعي" يتابع منظومة الكارت الذكي وتوزيع الأسمدة بالجمعيات

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن الهيئة تقوم بمتابعة الجمعيات الزراعية للإصلاح الزراعي عن طريق الزيارات الميدانية، للوقوف على كافة أعمالها وحسم مشاكل الفلاحين على أرض الواقع بالاتصال المباشر معهم.

وقال الفولي - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن حملة لجميع مديريات الإصلاح الزراعي ومناطقها وجمعياتها ستنطلق الفترة القادمة من خلال إدارة التفتيش العام والمتابعة لمراجعة جميع أعمال الإصلاح الزراعي سواء الملكية والحيازة والأملاك الخاصة، بجانب الوقوف على انضباط منظومة الأسمدة وإجراءات منظومة كارت الفلاح، بجانب موقف التعديات وتنفيذ قرارات الإزالة.

وأضاف أن القسم القضائي بالهيئة سوف يتابع أعمال الشئون القانونية بالمديريات، وسوف يتم تقديم تقرير دوري لوزير الزراعة، بالإضافة إلى تقرير نهائي في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر عن إنجازات الهيئة والمديريات للعام 2019 وخطة الهيئة للعام الجديد 2020.