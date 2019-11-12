"إيراد النيل": بحث إجراءات التعامل مع موسم السيول والاستفادة منها بالشكل الأمثل

القاهرة- أ ش أ:

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، وذلك لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي، وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة.

وتم خلال الاجتماع بحث الإجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيول والاستعداد له، وكذلك الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الموارد المائية والاستفادة منها بالشكل الأمثل، وكذلك تحسين نوعية المياه وغسل مجرى النهر.

واستعرض معهد بحوث الإنشاءات، ومعهد بحوث الهيدروليكا خلال الاجتماع دراسات التعامل مع السيول وتطوير منظومة السد العالي، ووجه الدكتور عبدالعاطي بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لإنجازها في أقرب وقت.

كما استعرض قطاعا الري ومياه النيل، ومعهد بحوث الهيدروليكا وأيضا هيئة السد العالي وخزان أسوان معدلات انحسار الفيضان وأسلوب إدارة المياه العام القادم، وتم التأكيد على ضرورة المرور والمتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة الترع والمصارف وعمل الصيانة اللازمة لكافة المحطات والعمل على تخفيض المناسيب بالمجاري المائية استعدادا للنوات القادمة.

وقامت الهيئة العامة لمشروعات الصرف مع معهد بحوث الإنشاءات بالتنسيق للبدء في إجراءات فتح سحارة الخيري القديمة، وجار استكمال الدراسات للوقوف على جاهزيتها وصلاحيتها وعدم التسريب.

فيما استعرضت مصلحة الميكانيكا والكهرباء أعمال تجهيز جميع وحدات الطوارئ الثابتة بجوار المحطات سواء كانت ديزل أو كهرباء، مع عمل مناورات للتشغيل وتجربتها أسبوعيا، وتجهيز جميع وحدات الطوارئ المتنقلة بمركز الطوارئ وكذلك جميع المعدات والمهمات في وضع استعداد تام تحسبا لأي تحركات طارئة، في إطار خطة الوزارة لمواجهة السيول والأمطار بالدلتا.

وتم التواصل مع شركات الكهرباء للتأكيد على مدى جاهزية خطوط التغذية الكهربائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انقطاع التيار الكهربائي عن أي محطة والتواصل السريع حال وجود أعطال لسرعة إصلاحها وإبلاغنا فورا أولا بأول.

تجدر الإشارة إلى أن أجهزة الوزارة أعلنت حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار السيول واتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للنوات القادمة، وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات الرفع التابعة للوزارة، والمتابعة المستمرة للمجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.

وفيما يخص الفيضان يتم التعامل معه بشكل جيد للاستفادة بكميات المياه بالشكل الأمثل وجار متابعة الوارد على مدار الساعة وأيضا رصد الأمطار بمنابع النيل، مع الإشارة إلى أن الحالة العامة للفيضان بدأت في الانحسار وبدأت التصرفات في العودة إلى معدلات مقبولة في أعالي النيل.

وتم التشديد على كل أجهزة الوزارة باستمرار حالة الاستعداد، وكذلك تركيز أعمال الصيانة لكافة منشآت الري ومحطات الرفع ومخرات السيول والبرابخ والسحارات وأعمال التطهير للترع والمصارف، وكذلك بدء المرحلة الأولى لعملية تطوير بحر يوسف بطول 70 كم.