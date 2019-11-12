فرج عامر: شركة المحلة للغزل والنسيج أساس التنمية في مصر

كتب- أحمد علي:

قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أساس التنمية في مصر، كما أن أهل المحلة لديهم ارتباط روحي بها، مضيفا: "يصعب علينا استيراد منتجات من الخارج في ظل وجود شركة المحلة".

جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة الصناعة الذي يزور شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بقيادات الشركة، اليوم الثلاثاء.

وأضاف عامر، أن ما ذكره وزير قطاع الاعمال، بشأن خطة تطوير شركة المحلة، أمر مبشر بالخير، لكنه يحتاج أموالًا كبيرة للتطوير، مطالبا بضرورة تطوير كل شيء بشركة المحلة، وألا تقتصر على اللوائح فقط، بل جميع القطاعات لكي تتماشى مع آليات السوق.

وتابع عامر: الهدف من الزيارة التي تعد الأولى، للجنة بدور الانعقاد الخامس، الوقوف على اليات التطوير وخطوات الإسراع في خطواته لتحقيق التنمية.

وبدأت لجنة الصناعة بمجلس النواب زيارة لشركة مصر للغزل والنسيج وعدد من المصانع بالمحلة الكبرى اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

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