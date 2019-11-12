وزير الأوقاف: الإسلام لم يفرض نظاما معينا للحكم

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الاسم الأدق للغزوات التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أيام ملاقات النبي لأعدائه وليست غزوات، مستدركًا: البعض أصبح يستخدم هذه الكلمة في كل شيء، مثل غزوة الصناديق.

وأوضح خلال اللقاء المفتوح لطلاب الأزهر "فقه السيرة النبوية وأثره في بناء الدول ومواجهة التطرف"، ظهر الثلاثاء بمقر كلية الدراسات الإسلامية للبنين بمدينة نصر": بعض الكتب تقول لا يحق للحاكم أن يمكث في منصبه لمدة عام دون غزو، وهذا غير صحيح، يعني لو دولة مستقرة وحدودها آمنة وجيرانها مستقرين.. هييجي الحاكم بتاعها يقول شكل للبيع؟".

وتابع: "كل أهل العلم أكدوا على أن الفتوى تتغير بتغير الحال والزمان والمكان، وتنظيم النسل ضرورة شرعية وطنية، وهذا الحكم لا يناسب كل الدول، لأن لكل دولة لها طبيعة خاصة".

وأضاف: "الإسلام لم يضع نظامًا معينًا للحكم، وإنما وضع أسس وقواعد، وأي نظام يحقق العدل يصلح أن يكون حكما، بغض النظر عن اسمه".

وتابع: "يجب قراءة كتب التفسير والحديث بطريقة نستخدم فيها العقل".

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