حيوان غريب.. مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل الاكتشاف الأثري الجديد

كتب- محمد عاطف:

تعتمد وزارة الآثار المصرية، على عنصر المفاجأة والتشويق، كمنهج ثابت دأبت على استخدامه خلال الإعلان عن الاكتشافات الأثرية الحديثة، وذلك قبل أن يعلن وزير الآثار، عن تفاصيل هذه الاكتشافات خلال الفعاليات الرسمية التي عادة ما يقوم بها في هذه الفترة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، بمرافقة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من المسئولين المعنيين في كل قطاع أو منطقة أثرية.

وآخر هذه الاكتشافات التي أعلن عنها وزير الآثار، ما سيتم الكشف عنه رسميا يوم السبت الموافق 23 نوفمبر الجاري، في جبانة منف بمنطقة أبورواش بالجيزة، باعتباره أحد أقوى الاكتشافات الأثرية في عام 2019.

وقد أكد مصدر مطلع بوزارة الآثار، رفض الإفصاح عن اسمه، أن الكشف الأثري الجديد الذي يمكن أن يكون حديث العالم خلال الفترة المقبلة، عبارة عن مقبرة أثرية أشبه بصالة مستطيلة تبلغ مساحتها حوالي 10 أمتار، وتحتوي على نقوش مميزة على جدرانها ذات ألوان مبهرة.

وأضاف المصدر: تحتوي المقبرة أيضا على عدد من التوابيت الخشبية الملونة، تشبه إلى حد كبير تلك التي عثر عليها مؤخرا في الأقصر، وتم نقلها إلى المتحف المصري الكبير، وعدد من التماثيل وبعض اللقى الأخرى التي سيتم الكشف عنها خلال الافتتاح الرسمي للمقبرة والإعلان عن الكشف، وتعود لأحد كبار رجال الدولة الحديثة في العصر الفرعوني.

وأضاف المصدر إلى أن أبرز هذه اللقى هو ما جاء على البوستر الذي وضعته وزارة الآثار خلال الحفل الذي أقيم على هامش ختام الدورة الـ12 للمؤتمر الدولي لعلماء المصريات، التي استضافته القاهرة في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر الجاري، وأقيم في القلعة بحضور 600 عالم من مصر والعالم، وعدد من سفراء بعض الدول الأجنبية والعربية.

وأكدت المصادر أن المقبرة تضم مجموعة من الحيوانات المحنطة منهم حيوان غريب الشكل، قد يكون لبؤة وقد يكون أسد أو فهد أو شيتا، ويتم الآن عمل أشعة مقطعية عليه للتعرف على حقيقة هذا الحيوان اللي يبدو غريبا.

وأعلن وزير الآثار خالد العناني العثور على حيوان غريب يُشبه القط، يُرجّح أن يكون أسدًا أو لبؤة، ويُعتقد أنه الأصل في تشكيل هيئة تمثال أبوالهول في الجيزة، والمُمثّل في جسم أسد ورأس إنسان، حسبما صرّح لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، لكن الوزارة نفسها أصدرت بيانًا صحفيًا، الأحد، ردًا على ما نشر بأن وزير الآثار لم يشر من قريب أو بعيد إلى تمثال أبوالهول، وكل ما قاله إنه سيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل اكتشاف مومياء لحيوان غريب.​