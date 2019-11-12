خاص| ننشر تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر قبل عرضه بجنيف

كتب- محمد نصار:

وصلت مجموعة من وفود حقوقية مصرية من الحكومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية، استعدادا للمراجعة الدورية الشاملة لمصر، غدًا الأربعاء.

وينشر مصراوي نص تقرير مصر حول حالة حقوق الإنسان فيها ويشمل 3 تقارير الأول مقدم من وزارة الخارجية مع اللجنة الوطنية والتاني من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الوطنية والثالث من منظمات الأمم المتحدة.

وتشمل الوفود المصرية المشاركة وفدًا مشكلh من وزارة الخارجية، ووزارة شئون مجلس النواب، في مقدمتهم المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان.

كما تضم المشاركة المصرية عدة وفود لعدد من المنظمات الحقوقية، منها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومؤسسة ماعت، ووفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فايق، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ألزمت مصر في 2014، بتنفيذ 300 توصية خاصة بمختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومن المقرر أن تعرض مصر ما تم تنفيذه من هذه التوصيات.

يذكر أن إجراء المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان بجنيف يعد إجراءً متبعًا من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان يكون ملزما للدول ويجرى كل 5 سنوات.