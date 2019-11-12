وزير الأوقاف: السواك ليس دليلا على الصلاح.. ومعجون الأسنان أفضل منه

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن كلية الدراسات الإسلامية تمثل الأزهر القديم، وتخرج عالمًا موسوعيًا ومتكاملًا، لأنها تجمع بين علوم الدين والدنيا.

وأضاف، خلال اللقاء المفتوح مع طلاب الأزهر، الذي عقد ظهر الثلاثاء، بكلية الدراسات الإسلامية للبنين بمدينة نصر بعنوان "فقه السيرة النبوية وأثره في بناء الدول ومواجهة التطرف" أن السنة النبوية مكملة لما جاء في كتاب الله (عز وجل) والفهم الصحيح لها أمر ليس هامشيا، مشددا على أنه يجب التفريق بين النص الثابت المقدس الذي يجب الحفاظ عليه، وأن إنزاله منزلة المتغير هدم للثوابت، والعكس هو طريق الجمود والانغلاق.

وتابع: "إن النبي ارتدى لباسا من جنس ما ارتداه أهله؛ فالزي عادة وليس عبادة، والذي يرتدي العمامة ليس أفضل ممن يرتدي بذلة، والزي الأزهري يُحترم ولا يُقدس".

وقال جمعة: "المتخصصون عددوا فوائد السواك، والكثير ممن يستعملون السواك يضرهم أكثر مما ينفعهم بسبب عدم تنظيفه وتعرضه للغبار، وأصبح الآن معجون الأسنان أفضل منه، مشدداً على أن حمل السواك ليس دليلاً على الصلاح".

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