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    سامي هاشم: إقرار قانون التعليم الجديد خلال دور الانعقاد الحالي

    11:13 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
    سامي هاشم: إقرار قانون التعليم الجديد خلال دور الانعقاد الحالي

    النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب

    كتب- أحمد علي:

    قال النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة لم يصل إليها مسودة مشروع قانون التعليم، مشيرًا إلى أنه سيتم إقراره بعد مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي.

    وأوضح رئيس اللجنة التعليمية، لمصراوى، أن اللجنة ستبدأ مناقشة بيان الحكومة فيما يتعلق بالتعليم، في إجتماع موسع يوم الأحد المقبل، وأن اللجنة المكلفة برئاسة وكيل النواب تنتهى من جميع تقارير اللجان النوعية في موعد أقصاه 20 نوفمبر.

    وأكد هاشم، أن اللجنة تضع في أولوياتها متابعة تنفيذ النظام التعليمي الجديد وتقييم التطوير المستمر للعملية التعليمية، فضلا عن متابعة تنفيذ برامج الاعتماد والجودة ومدى الاستفادة من الملاحظات التي تبديها الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد في المدارس والجامعات.

    وأشار إلى أن من ضمن أولويات عمل اللجنة، تقييم ومتابعة المدارس في جميع الجوانب ومتابعة ومناقشة المنح والقروض الأجنبية والمشروعات التي قدمت بمقتضى الاتفاقيات الدولية لوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومدى الاستفادة منها.​

    سامي هاشم قانون التعليم الجديد مجلس النواب

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