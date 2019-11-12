نائب وزير الصناعة الروسي: القاهرة أهم شريك تجاري لموسكو في الشرق الأوسط

كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أوليج ريازانتسيف نائب وزير التجارة والصناعة الروسي، اليوم الثلاثاء، لبحث تعزيز أطر التعاون المشترك، عقب مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة "روسيا – أفريقيا" التي عقدت في مدينة سوتشي، شهر أكتوبر الماضي وشهدت تنسيق وتعاون تام بين القيادتين.

وقال بيان صادر عن الوزارة اليوم، إنه تم التأكيد خلال اللقاء على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والتي تمتد إلى أكثر من 70 عامًا، كما تم التأكيد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على تطوير مجالات التعاون مع الشركات الروسية في المجالات المختلفة باستغلال الإمكانيات الحديثة المتوفرة بها لتطوير الصناعات العسكرية والمدنية من خلال التصنيع المشترك مع الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي، كما تم الإشارة إلى التعاون القائم بين شركات الإنتاج الحربي ونظيراتها الروسية في العديد من المجالات.

من ناحيته، أكد نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك لمستويات متميزة مع مصر، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخمًا اقتصاديًا غير مسبوق بين مصر وروسيا، يتضمن البدء فب عدد من المشروعات المشتركة.

وأشار "ريازانتسيف" إلى أن مصر تمثل الشريك التجاري الأهم لروسيا في الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتًا إلى إمكانية استخدام السوق المصرية كمحور لنفاذ الصادرات الروسية لأسواق الدول المجاورة، والأسواق الإقليمية واستخدام السوق الروسية بوابة لعبور الصادرات المصرية لأسواق وسط آسيا وشرق أوروبا.