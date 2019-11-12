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المركز الطبي العالمي يستضيف خبيرًا أمريكيًا في علاج آلام الظهر والأعصاب

09:48 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
المركز الطبي العالمي يستضيف خبيرًا أمريكيًا في علاج آلام الظهر والأعصاب

المركز الطبي العالمي

كتب- محمد سامي:

قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، إن المركز الطبي العالمي يستضيف الخبير الأمريكي الدكتور عمرو زيدان، خبير علاج حالات آلام الظهر والعصب الخامس والسرطان المتقدمة، بالإضافة إلى آلام الأعصاب باستخدام أحدث جهاز للتردد الحراري، وتركيب مضخات لعلاج الألم والتيبس الجزئي والكلي بالجسم، وإزالة الغضروف بدون جراحة، بالإضافة إلى علاج الغضروف بالتردد الحراري المبرد، وكسور الفقرات، في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري.

وأضاف الرفاعي، أن الحالات تناظر بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، كما يمكن التواصل على الخط الساخن 16221، أو الموقع الإلكتروني الرسمي: اضغط هنا.

المركز الطبي العالمي علاج آلام الظهر والأعصاب تامر الرفاعي عمرو زيدان

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