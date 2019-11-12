حدث ليلًا| حريق في شرم الشيخ.. واغتيال قائد الجناح العسكري في "الجهاد الإسلامي"

القاهرة- (مصراوي):

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي..

- "كانت بتموت ومش قادرين ننقذها".. تفاصيل جديدة في واقعة سقوط طالبة جامعة القاهرة

أمام مبنى العيادات الخارجية، بمستشفى الطلبة التابعة لجامعة القاهرة؛ وقف عبدالمجيد محمد -شقيق الطالبة لمياء- التي سقطت من شرفة غرفتها بالطابق السادس داخل المدينة الجامعية للطالبات، في انتظار انتهاء إجراءات استلام جثمانها.

للتفاصيل اضغط هنا

- "يا رب ماتحصل حوادث تاني".. الوزير معلقًا على وفاة ضحية قطار كفرالزيات

علَّق كامل الوزير، وزير النقل، على واقعة الشاب أحمد مبروك، 27 عامًا، الذي سقط من قطار "كفرالزيات- طنطا"؛ ما أسفر عن وفاته، عقب مشاجرة بينه وبين ملاحظ وكمسري القطار، على غرامة تدخين سيجارة.

للتفاصيل اضغط هنا

- "الصحة": زيادة رواتب الأطباء 300% في مشروع التأمين الصحي الجديد

قال الدكتور أحمد محيي، مساعد وزيرة الصحة لشؤون المستشفيات، إن مشروع التأمين الصحي الجديد يتضمن نظامًا جديدًا للإصلاح الصحي، وذلك من خلال حوافز ورواتب عادلة ومعدات طبية على أعلى مستوى ونظام تشغيل مطابق لمعايير الجودة.

للتفاصيل اضغط هنا

- بالفيديو.. "عاشور" يوجه رسالة للمحامين بشأن عمومية الميزانيات وزيادة المعاش

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 25 نوفمبر الجاري، للنظر في زيادة المعاشات، واعتماد ميزانيات النقابة لأعوام 2016 و 2017 و 2018، يأتي وفاءً للعهد الذي أطلقه مجلس النقابة خلال المؤتمر العام بالغردقة سبتمبر الماضي.

للتفاصيل اضغط هنا

- ساويرس: "في ثلاثة سرقوني وهما دلوقتي مسجونين وفلوسهم متاخدة"

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن شركة الاتصالات الخاصة به في كوريا الشمالية تعمل بشكل جيد، على الرغم من أن النظام هناك "شمولي ومتعب".

للتفاصيل اضغط هنا

- وزيرة الصحة توجه بعلاج طفل "العظم الزجاجي" على نفقة الدولة

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وجهت بعلاج الطفل إياد أحمد عدلي على نفقة الدولة، والذي يعاني من مرض في العظام يسمى "العظم الزجاجي"، ونقله إلى مستشفى أطفال مصر.

للتفاصيل اضغط هنا

- مكارم الغمري تكشف تفاصيل حصولها على وسام "بوشكين" من الرئيس الروسي

أعربت الدكتورة مكارم الغمري، أستاذ الأدب الروسي بكلية الألسن جامعة عين شمس، عن سعادتها بتكريمها من قِبَل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحصولها على وسام "بوشكين" الذي يُعد أعلى الأوسمة التي يتم منحها للأجانب المقيمين في روسيا.

للتفاصيل اضغط هنا

- رئيس القومي للمرأة تغادر إلى جنيف ضمن وفد حكومي رفيع المستوى

غادرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، مصر متجهة إلى جنيف ضمن وفد حكومي، برئاسة المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وبمشاركة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، للمشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتقدم مصر تقريرها الوطني الذي ستتم مناقشته يوم الأربعاء 13 نوفمبر الجاري.

للتفاصيل اضغط هنا

- ارتفاع إصابات انفجار أسطوانة غاز في شرم الشيخ إلى 10

ارتفع عدد المصابين في حادث انفجار أسطوانة غاز بكافيتريا أحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ ف يجنوب سيناء، إلى 10، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

للتفاصيل اضغط هنا

- اغتيال قائد الجناح العسكري في حركة الجهاد الإسلامي "بهاء أبو العطا"

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، اغتيال القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، "بهاء أبو العطا".

- "الصحة الفلسطينية": مقتل سيدة في عملية عسكرية للاحتلال في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين أحدهما سيدة، وإصابة 2 آخرين بجراح مختلفة شرق المدينة، جراء عملية عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

- انفجار عنيف يهز غرب العاصمة السورية

هز انفجار عنيف محيط غرب العاصمة السورية، دمشق، فجر اليوم الثلاثاء.

- حكومة تشيلي توافق على إطلاق نقاش لوضع دستور جديد

أبدت حكومة تشيلي، تأييدها لإطلاق نقاش من شأنه أن يؤدي إلى وضع دستور جديد.

للتفاصيل اضغط هنا

- إغلاق 600 مدرسة شرقي أستراليا بسبب حرائق غابات "كارثية"

أغلقت السلطات الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أكثر من 600 مدرسة، فيما تستعد سيدني والمناطق المجاورة في ولاية نيو ساوث ويلز بشرقي أستراليا لما يطلق عليه المسؤولون "حرائق كارثية".

للتفاصيل اضغط هنا

- "الطاقة الذرية": إيران تنتهك الاتفاق النووي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الاثنين، في تقرير جديد أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو، لتؤكد بذلك أن طهران اتخذت خطوة إضافية في انتهاك الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى.

للتفاصيل اضغط هنا

- قائد الجيش البوليفي: نريد مساعدة الشرطة في تأمين النظام العام

قال قائد القوات المسلحة البوليفية، ويليامز كاليمان، إن الجيش يريد مساعدة الشرطة في تأمين النظام العام في بوليفيا وسط تصاعد العنف عقب استقالة الرئيس إيفو موراليس.

للتفاصيل اضغط هنا

- السعودية: حقوق الشعب الفلسطيني لا تنقضي بمرور الزمن ولا تسقط بالتقادم

جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على أن حق الفلسطينيين وعائلاتهم في العودة إلى وطنهم هو "حق غير قابل للتصرف وهو من الحقوق الثابتة والراسخة لا ينقضي بمرور الزمان ولا يسقط بالتقادم، لأنه حق قانوني وسياسي كفلته لهم القرارات الدولية".

للتفاصيل اضغط هنا

- بومبيو: ترامب سيناقش مع أردوغان الاجتياح التركي لشمال سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيناقش الاجتياح التركي لشمال سوريا خلال اجتماعه المقبل مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بهدف الدفع نحو حل سياسي يحمي "كل من هو في سوريا وليس فقط الأكراد".

للتفاصيل اضغط هنا