بالتفاصيل.. كيف وصلت "خبيئة العساسيف" إلى المتحف المصري الكبير؟ (صور)

كتب- محمد عاطف:

وصلت مساء أمس، الاثنين، إلى المتحف المصري الكبير قادمة من الأقصر توابيت "خبيئة العساسيف" التي عثرت عليها البعثة المصرية في أكتوبر الماضي بجبانة العساسيف الأثرية، تمهيدًا لبدء ترميمها ودراستها قبل عرضها في المتحف حين افتتاحه نهاية 2020.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن رحلة نقل التوابيت من الأقصر إلى المتحف المصري الكبير تمت باستخدام سيارات مغلقة مجهزة ومزودة بوحدة للتحكم في درجة الحرارة ووسائد هوائية لحماية التوابيت من التأثر بالاهتزاز في أثناء عملية النقل.

وصرح اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، أنه سيتم تجهيز قاعة خاصة لعرض توابيت الخبيئة تبرز قيمتها الأثرية والتاريخية والفنية.

وقال الدكتور عيسى زيدان، مدير الشؤون التنفيذية لترميم ونقل الآثار بالمتحف الكبير، إن عملية النقل بدأت بعد قيام المرممين والأثريين بالمتحف المصري الكبير، بالتعاون مع نظرائهم بمنطقة آثار الأقصر، بأعمال التوثيق والتسجيل الفوتوغرافي وإعداد تقرير حالة لكل تابوت على حدى.

كما تم استكمال أعمال الترميم الأولى لبعض التوابيت التي كانت بحاجة إلى تثبيت وتقوية وتدعيم لبعض الرسومات الملونة الموجودة عليها.

وأضاف: "أن أعمال التغليف تمت باستخدام الأسلوب العلمي ومواد خالية من الحموضة حيث تم تغليف كل تابوت داخل صندوق خاص به مبطن بالفوم الخالي من الحموضة أيضًا، واستخدام الورق الياباني في أعمال التغطية والتدعيم حتي لا تتأثر ألوان التوابيت بأي ضرر أثناء عملية النقل".

وسيبدأ فريق العمل بفض تغليف التوابيت وفحصها والتأكد من خلوها من أية إصابة حشرية ثم يتم إدخالها إلى معمل ترميم الأخشاب للبدء في أعمال الترميم والصيانة وتجهيزها للعرض عند افتتاح المتحف.

وتضم "خبيئة العساسيف" مجموعة متميزة من 30 تابوتًا خشبيًا ملونة لرجال وسيدات وأطفال، في حالة جيدة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة، حيث تم الكشف عنهم على الوضع الذي تركهم عليه المصري القديم، توابيت مغلقة بداخلها المومياوات، مجمعين في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر، ضم المستوى الأول 18 تابوتًا والمستوى الثاني 12 تابوتا.​