مع بدء احتفالات مولد مارجرجس بالرزيقات.. تعرف على سبب إقامته سنويًا

كتب- مصطفى علي:

بدأت أمس الاثنين، الاحتفالات الرسمية بمولد دير مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غربي محافظة الأقصر، بمشاركة الآلاف من أبناء الكنيسة ولمدة 7 أيام تنتهي في يوم 17 نوفمبر الجاري، وسط تشديدات أمنية مكثفة من رجال مديرية أمن الأقصر والحماية المدنية لتحقيق أفضل خدمات لتأمين المحتفلين بالمولد السنوي.

ومن المقرر أن تشهد احتفالات الأيام السبعة بدير مارجرجس بجبل الرزيقات، فعاليات "الزفة" و"طواف الشمامسة" بصورة يومية في تمام الساعة 2 ظهرًا، بدء من أمس الاثنين، كما تقرر أن تكون الليلة الختامية للاحتفالات يوم السبت 16 نوفمبر مساء في قلب الدير، بحضور الآلاف من المحبين من شعب الكنيسة، كما تشهد فعاليات المولد طوال الأيام السبعة، الترانيم والأناشيد والعظات اليومية للآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة داخل الدير.

ويأتي الاحتفال الرسمي بذكرى الشهيد مارجرجس في دير الرزيقات من 11 إلى 17 نوفمبر والذي يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهي المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مار جرجس في مدينة "اللد" بفلسطين، لكن المئات من الأسر تسافر قبل هذا الموعد للإقامة بالدير على مساحة تزيد على 60 فدانًا داخل خيام أقيمت خصيصًا لهذا الغرض، بخلاف المنطقة المحيطة التي تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية.

ويشار إلى أن تاريخ بناء دير مارجرجس بالرزيقات، يعود إلى الفترة ما بين عامي 1850 إلى 1870 ميلادية وفي بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 في عهد الأنبا مرقص أسقف كرسي إسنا، في ذلك الوقت، وورد ذكره في كتابيه "تحفة السائلين" و"دليل المتحف القبطي".

من ناحيته، قال الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها والمشرف على دير مارجرجس بالرزيقات، إن الاحتفال بمولد مارجرجس يأتي في ذكرى تأسيس أول كنيسة على اسم قديس الدير الشهيد العظيم مارجرجس، لافتًا إلى أن الاحتفالات تشهد تشديدات أمنية مكثفة حيث بدأ تأمين محيط الدير منذ مطلع نوفمبر، موضحًا أن الاحتفالات تشهد حضور أكثر من مليون زائر من مختلف المحافظات.

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