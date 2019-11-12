أكثر الكلمات إنتشاراً

البلاك فرايداي الطقس الإسكان الاجتماعي المولد النبوي ليفربول ومان سيتي هيثم أحمد زكي عزل ترامب أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

بالخرائط.. "التنبؤ بالفضيان" يحذر من أمطار الخميس

08:00 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
بالخرائط.. "التنبؤ بالفضيان" يحذر من أمطار الخميس

فيضان

كتب- أحمد مسعد:

توقع مركز التنبؤ بالفيضان والسيول، التابع لوزارة الري، أمس الاثنين، سقوط أمطار على البلاد، وحتى الخميس المقبل.

ونشر المركز، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خرائط ونماذج بيانية لـ4 أيام مقبلة، معلقًا: "من المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة خلال فترة التنبؤ".

وأعلن المركز، هطول أمطار كثيفة على مناطق حلايب وشلاتين، قد تصل شدتها إلى 5 مم، وقد تصل إلى جنوب سيناء 3 مم.

وتوقع المركز، أن اليوم الثلاثاء، قد يشهد سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من حلايب وشلاتين.

وسجلت البيانات، أن غدًا الأربعاء، سيشهد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والغربية وأجزاء من وسط الصحراء الشرقية.

وحذر المركز، من زيادة فرص سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة، يوم الخميس 14 نوفمبر على سواحل البحر الحمر وجنوب سيناء.
75593730_2539246289475456_1001509510692470784_n75625457_2539246112808807_7834966490544603136_o74434846_2539246202808798_104172606403379200_o74465151_2539246199475465_6654966638770651136_o

مركز التنبؤ بالفيضان والسيول الأمطار وزارة الري الطقس درجات الحرارة السيول

الخبر التالى:

مع بدء احتفالات مولد مارجرجس بالرزيقات.. تعرف على سبب إقامته سنويًا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان