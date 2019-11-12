بالخرائط.. "التنبؤ بالفضيان" يحذر من أمطار الخميس

كتب- أحمد مسعد:

توقع مركز التنبؤ بالفيضان والسيول، التابع لوزارة الري، أمس الاثنين، سقوط أمطار على البلاد، وحتى الخميس المقبل.

ونشر المركز، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خرائط ونماذج بيانية لـ4 أيام مقبلة، معلقًا: "من المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة خلال فترة التنبؤ".

وأعلن المركز، هطول أمطار كثيفة على مناطق حلايب وشلاتين، قد تصل شدتها إلى 5 مم، وقد تصل إلى جنوب سيناء 3 مم.

وتوقع المركز، أن اليوم الثلاثاء، قد يشهد سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من حلايب وشلاتين.

وسجلت البيانات، أن غدًا الأربعاء، سيشهد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والغربية وأجزاء من وسط الصحراء الشرقية.

وحذر المركز، من زيادة فرص سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة، يوم الخميس 14 نوفمبر على سواحل البحر الحمر وجنوب سيناء.

