"انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية".. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة

كتب– محمود مصطفى:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة، لأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أنه يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، والرياح معتدلة.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

السواحل الشمالية 28 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 27 18

الوجه البحري والقاهرة 30 19

جنوب سيناء والغردقة 32 23

شمال الصعيد 32 20

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 33 22

طقس الأربعاء

وأوضحت الهيئة، أنه يسود الأربعاء المقبل، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية والغربية، وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء والرياح معتدلة.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

السواحل الشمالية 31 19

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 19

الوجه البحري والقاهرة31 20

جنوب سيناء والغردقة 32 23

شمال الصعيد 33 19

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 34 20

طقس الخميس

يبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، الخميس المقبل، على شمال البلاد، ليسود طقس معتدل على السواحل الغربية، ويستمر مائلًا للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، تكون غزيرة ورعدية أحيانا والرياح معتدلة.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

السواحل الشمالية الغربية 27 19

السواحل الشمالية الشرقية وسيناء 30 19

الوجه البحري والقاهرة 31 20

جنوب سيناء والغردقة 32 23

شمال الصعيد 33 19

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 34 20

​