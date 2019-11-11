رئيس جامعة الأزهر: نحرص على الانفتاح والتعاون مع القارة السمراء

كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر حرص مؤسسة الأزهر الشريف على الانفتاح والتعاون مع القارة السمراء في شتى المجالات العلمية، وذلك فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتوازي مع توجه الدولة إلى الانفتاح والتعاون مع دول القارة السمراء.

وقال المحرصاوي - خلال احتفال جامعة الأزهر اليوم بالجامعات الأفريقية، تحت عنوان "التعليم.. بوابة أفريقيا للأمن والسلام" - إنه إذا كانت مصر بوابة أفريقيا للأمن والاستقرار والسلام، فإن الأزهر الشريف بوابة العالم كله للعلم، موضحا أنه يدرس به أكثر من ٢٣ ألف طالب من بينهم أكثر من ١٧٠٠ طالب في مرحلة الدراسات العليا، يمثلون أكثر من 100 دولة، وثقت جميعها في مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأضاف أن الجامعة كانت سباقة في التعاون والانفتاح مع القارة الأفريقية ، حيث أصبحت عضوا في اتحاد الجامعات الأفريقية منذ العام قبل الماضي، بجانب استضافتها لمقر اتحاد الجامعات الأفريقية، وتنظيمها الأولمبياد الرياضي الأول لشباب الجامعات الأفريقية، الذي عقد في شهر مارس الماضي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأوضح أن الجامعة دشنت مقرا دائما لاتحاد الجامعات لشمال أفريقيا بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي داخل الحرم الجامعي بمدينة نصر، وتم من خلاله تنظيم العديد من الأنشطة التي شملت افتتاح المقر، وورش عمل حول صناعة الدواء ورقمنة الأبحاث العلمية، إقامة أول أولمبياد رياضي لطلاب وطالبات الجامعات الأفريقية، وإقامة مؤتمر للتعليم العالي في قارة أفريقيا، حيث تم مناقشة جميع القضايا المتعلقة بتطوير التعليم داخل القارة السمراء، ووضع التوصيات وآليات التنفيذ.

وأكد أنه من خلال التعليم نستطيع تغيير المفاهم الخاطئة والمغلوطة، وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة الأزهر والجامعات الأفريقية، لمناقشة القضايا والموضوعات المتعلقة بتحسين جودة التعليم العالي وأهميته في تنمية القارة السمراء بشكل عام، وذلك بإقامة الأنشطة المتعلقة بموضوع الأسبوع بالمؤسسات التعليمية المختلفة.