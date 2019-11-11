ساويرس: "أنا من أهم 4 مستثمرين في الدهب بالعالم.. والحكومة تُعيق الاستثمار"

كتب- محمود مصطفى:

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن منافسة الدولة للقطاع الخاص تعد من أهم العوائق أمام المستثمر المحلي والأجنبي، مضيفًا: "اللي هييجي دلوقتي يقول ماهو دا جهاز تبع الدولة مسنود بكل الطرق، وما بيلتزمش بنفس الضوابط، فهنافسه إزاي؟".

وتابع ساويرس خلال لقاءه في برنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "العربية ـ الحدث"، الاثنين: "أحيانًا المنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص لا تكون سوية، هما يبزعلوا أما بقول الكلام ده، بس هقولوا علشان مصحلة بلدي تقتضي إني أقوله".

واستطرد: "نفسي الدولة تعمل وزير بمسمى (القضاء على الفقر)، يدوله ميزانية من الفلوس اللي اتوفرت في الدعم، ويقعد يفكر أنا هقضي على الفقر إزاي؟، ويشوف الدول اللي نجحت في ده، زي الصين اللي قضت على فقر 750 مليون شخص، نشوف هما علموا إيه بالظبط، مافيش داعي للابتكار".

وبشأن الاستثمار في الذهب، قال ساويرس: "يوجد قانون خاص بمصر فقط دون بقية الدول، إحنا الدولة الوحيدة اللي بتقول للمستثمر ادفع 50%، والباقي بيقول ادفع 5 % فقط، طيب المستثمر هييجي ليه، ويدفع إيجار 3 آلاف للمتر، وبره بيدفع 10 دولار، أنا واحد من أهم أربع مستتثمرين في العالم في هذه الصناعة، ولدي استثمارات 8 دول أفريقية، وقعدت مع رئيس الوزراء، ووزير البترول وهو نواياه كويسة جدًا وعامل مشروع كويس جدًا عمالين نتداول فيه بقالنا شهور، بس ياريت يخلصوا علشان نبتدي".

وتابع "الدهب كان في أعلى مستوى، ونزل 100 دولار دلوقتي، والناس كانت تقف تتخانق على الحالات، وتقف طابور وهتيجي، بس حط قانون زي غيرك، ما تحطش حاجة ماحدش حاططها، وكل شهر بيتأخروا بنضيع استثمارات تخش".

وأنهى حديثه، قائلاً: "استثمرت في الذهب لأني كنت قلقان من اللي بيحصل في العالم كله، والذهب ملاذ آمن، وأنا ما استثمرتش فيه بأني اشتريه، أنا استخدمت قدراتي الإدارية في أني اشتري شركات بتنقب عن الذهب وبتستخرجه، وبما أني مدير كويس، قدرت أزود قيمة الشركات دي بطريقة معينة".