"قفز للهروب".. بيان رسمي من النقل بتفاصيل وفاة راكب قطار كفر الزيات

كتب- أسامة علي:

كشفت وزارة النقل، تفاصيل واقعة سقوط أحد ركاب قطار رقم ١٤/ ٣١٥٢ إكسبريس الإسكندرية/ القاهرة بحوش محطة طنطا، اليوم الاثنين.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن النقطة الأمنية المُعيّنة لتأمين قطار ١٤ / ٣١٥٢ إكسبريس الإسكندرية / القاهرة لقسم شرطة محطة سكة حديد طنطا، تلقت إخطارًا بسقوط أحد الأشخاص من القطار قبل دخوله محطة طنطا نتيجة قفزه من القطار وتم نقله إلى مستشفى المنشاوي العام.

وتحرر عن ذلك المحضررقم ٩ / ٩٩٣ أحوال قسم شرطة السكة الحديد بطنطا.

وأوضحت الوازرة أن المحضر تضمن أنه أثناء مُطالبة شرطة القطار للمواطن أحمد مبروك عبد الرحمن إبراهيم – مُقيم بدائرة مركز كفر الزيات، بإبراز تحقيق الشخصية لقيامه بالتدخين داخل القطار رفض، وتم استدعاء كمساري القطار لتحصيل غرامة التدخين داخل القطار إلا أنه رفض، وقام بمُغافلتهم والقفز من القطار للهروب، وتم ذلك أمام شهود الواقعة المثبوتين بالمحضر.​