ساويرس: مصر تستحق مكانة أفضل.. وهدفي القضاء على الفقر

كتب- محمود مصطفى:

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إنه لا يحتاج أي شيء خلال المرحلة الحالية من حياته، إلا عمل الخير وإدخال السرور على الناس، مضيفًا: "ماليش أي رغبة أعمل فلوس تاني.. غير إني بس استمتع بالحياة".

وأضاف "ساويرس"- خلال لقاءه في برنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "العربية ـ الحدث": "المفترض أن الطموح ما ينتهيش، أنا شخصيًا عندي طموح أني أستمتع بالحياة، وأعمل عمل خير جبار يسعد الناس ، ويعمل تأثير جامد في العالم مثلاً، وأحافظ على الشغل اللي عملته، وإنه يستمر وما يضيعش، وأني أخلى بلدي ما فيهاش فقراء، لأنها تستحق مكانة غير اللي هي فيها، حتى لو فيه حاجة كويسة بتحصل، وربنا أداها كل حاجة، مش ناقصها حاجة، احنا بس اللي مسلطين على نفسنا".

وتابع رجل الأعمال: "وأنا عندي 16 سنة قولت أنا هبقى من أغنى أغنياء العالم، دي الحقيقة وممكن الناس تنتقدني أني أنا كنت بقول كده، بس أنا كنت عاوز كدة، فأنا شايف أني حققت كل اللي نفسي فيه، ومافيش حاجة نفسي فيها، غير أني أعمل عمل خير، طبعًا أنا بعمل خير الحمد لله بس نقطة في بحر، نفسي نقضي على الفقر في مصر تمامًا".

واستطرد: "أي شاب يقدر يبقى أغنى أغنياء العالم، بس يحط الموضوع في دماغه، وأنا صغير ما كنتش عاوز أبقى غني علشان اشتري عربية حلوة أو بيت حلو، أنا كنت معتبر أن الفلوس دي تدي قوة لعمل الخير، وأنا من صغير كنت عاوز أعمل مغامرة وأكسر حائط برلين، كنت في مدرسة ألماني وبزرو ألمانيا الشرقية وبشوف الناس هناك إزاي حاسة إنها في سجن، تصوير بلد حواليها سور ومش قادرين يطلعوا منها، قولت بقى لو عندي فلوس كتير هأجر جيش خاص وأروح اكسر الحتة دي، واتكسرت لوحدها الحمد لله".