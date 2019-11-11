الأوقاف تنهي خدمة إمام وخطيب بالقاهرة لانقطاعه عن العمل

كتب- محمود مصطفى:

أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف، خدمة عبد القادر محمد المهدي محمد صالح إمام وخطيب بالقاهرة طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، نظرًا لانقطاعه عن العمل.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها، الاثنين، أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف القاهرة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك.