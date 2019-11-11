حدث في 8 ساعات| 5 توجيهات من السيسي.. والأرصاد تُحذر من موجة أمطار رعدية تبدأ الأربعاء

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها خمسة توجيهات رئاسية للتموين والتجارة الداخلية، وتأكيد الرئيس السيسي، حرص مصر على توثيق التعاون مع الصين، بينما أعلنت هيئة الأرصاد عن موجة أمطار غزيرة تضرب محافظات مصر يوم الأربعاء المقبل.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي: