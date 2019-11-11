رئيس الوزراء يبحث مع وفد شركة "فولكس فاجن" الألمانية فرص الاستثمار بمصر

كتب- محمد غايات:

بحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، مع وفد شركة "فولكس فاجن" الألمانية الذي يزور القاهرة حاليا بحضور وزراء الإنتاج الحربي والاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والنقل ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ، فرص الاستثمار في مصر.

وأكد مدبولي، خلال اللقاء، على ما يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي من اهتمام كبير بتوطين صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء باعتبارها مستقبل صناعة السيارات في العالم.

من جهته، أعرب وفد "فولكس فاجن" عن تطلعه للاستثمار في السوق المصري الواعد في صناعة السيارات لاسيما في ضوء ما تتمتع به مصر من سوق محلية كبيرة وقابلة للزيادة من خلال التصدير للدول والتجمعات الاقتصادية التي تربطها اتفاقيات تجارة حرة مع مصر.

وقال أعضاء الوفد الألماني: إنهم يولون اهتماماً كبيراً بنسبة المكون المحلي ومن ثم فإن المقترح الذي تقدمه الشركة يركز على زيادة نسبة المكون المحلي للمركبات التي سيتم إنتاجها في مصر والتي ستعمل بالغاز الطبيعي.

ورحب رئيس الوزراء بما تضمنه مقترح شركة "فولكس فاجن" من تفاصيل سواء ما يخص نوع المركبات المقترح إنتاجها والتي تناسب الاحتياجات المصرية، أو ما يتعلق بمراحل التشغيل ونسب المكون المحلي لا سيما فى ضوء ما تتمتع به الشركة من سمعة عالمية فى مجال إنتاج السيارات فيما وجه بقيام الوزراء المعنيين بمتابعة تفاصيل التعاون المقترح مع الشركة خلال الفترة القادمة من أجل تدشين التعاون المقترح في أقرب وقت ممكن.

ويضم الوفد الألماني مدير اللوجستيات، ومدير المشروعات الجديدة، ومدير السياسات الدولية، والمدير الإقليمي لمبيعات الشرق الأوسط وأفريقيا، وكريم نجار رئيس مجلس إدارة مجموعة فولكس فاجن مصر.