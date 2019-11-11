نقيب المعلمين يوقع بروتوكول تعاون مع icdl الدولية

كتب- أسامة علي:

وقع خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب اليوم بروتوكول تعاون مع مؤسسة ( ICDL) الدولية ويمثلها جميل عزو في المنطقة العربية، لتوفير دورات تدريبية معتمدة دولياً للمعلمين بهدف منحهم شهادة قيادة الحاسب الآلى والتي تدخل ضمن الشهادات الأساسية التي اعتمدتها وزارة التعليم باسم "شهادة المعلم".

وأكد نقيب المعلمين عقب توقيع البروتوكول أن الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني والنقابة المهنية للمعلمين تسعى جاهدة لتطوير التعليم والنهوض بآلياته من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وما يشمل ذلك من استخدام الحاسب الآلي بتطبيقاته المختلفة وتدريب الكوادر التعليمية المنتسبة لنقابة المهن التعليمية وفقاً للمعايير الدولية لشهادة ال ICDL.

وأضاف أن نقابة المعلمين لها دور كبير في تنمية مهارات المعلم التعليمية لذلك سعينا لتوقيع هذا البروتوكول تماشياً مع السياسة العامة للدولة في التوسع في إرساء قواعد الحكومة الذكية لمواكبة التسارع التكنولوجي والتوسع في مشاريع التعلم الذكي لإيمانها بأن ثماره تسهم في تقدم الوطن واستقراره، وتحقيقاً لأهدافها في الارتقاء بجودة التعليم وتطويره المستمر لكسب ثقة المجتمع وتحقيق آماله وطموحاته.

ونص البروتوكول على التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية بين نقابة المعلمين ومؤسسة ICDL العالمية لتطوير الاحتياجات التدريبية الحالية لدى المعلمين في جمهورية مصر العربية على مهارات استخدام الحاسب الالي وتطبيقاته المكتبية والإنترنت وأدواتها الحديثة، استنادا للمعايير الدولية لشهادة ICDL والقائمة على تمكين المعلمين من مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المطلوبة في المراحل الدراسية المختلفة.

كما نص البروتوكول على قيام المؤسسة العالمية لقيادة الحاسب الآلي ICDL بعقد ورش تدريب المدربين داخل مقرات النقابة التي اعتمدتها الشركة كمقرات رسمية لتدريب المعلمين ويشمل البرنامج التدريب على أساسيات الكمبيوتر وأساسيات الانترنت والعروض التقديمية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في التعليم وجدول البيانات والمشاركة عبر الانترنت وأمن المعلومات للمعلم والطباعة على الكمبيوتر وإدخال البيانات.

وتضمن البروتوكول قيام المؤسسة بعقد ورش لتدريب المدربين عن كل مركز على برامج ICDL الجديدة بواقع 8 ساعات في مراكز تابعة للنقابة، واختبارهم ضمن تأهيلهم كمدربين ومشرفي اختبار حاصلين على شهادة ICDL الدولية كما تقوم أيضاً بتوفير برنامج تدريبى خاص من ICDL لأبناء أعضاء نقابة المعلمين عن طريق دورات صيفية بأسعار مخفضة من خلال المراكز المعتمدة التابعة للنقابة.

وتعهدت مؤسسة ICDL الدولية ضمن بنود البروتوكول بتسخير خبراتها الدولية والإقليمية والمحلية لدعم نقابة المعلمين في بناء القدرات والكفاءات الرقمية لدى كوادرها التعليمية والإدارية.