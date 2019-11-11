فيديو وصور.. اللقطات الأولى لعبور عطارد أمام الشمس من سماء القاهرة

كتب- جلال المسري:

في ظاهرة فلكية نادرة، مر كوكب عطارد أمام الشمس، في الساعة 2:35 دقيقة من عصر اليوم، وهو حدث لا يمكن مشاهدته مجددًا قبل عام 2032.

ونقل "مصراوي" الحدث النادر الذي يتكرر 13 مرة كل 100 عام، بالاشتراك مع دكتور عمر عبدالوهاب، المتخصص في علوم الفلك، عبر البث المباشر.

وظهر كوكب عطارد كنقطة صغيرة سوداء مستديرة تتحرك ببطء شديد عبر قرص الشمس، وسيستمر الحدث الفلكي من الساعة 2:35 دقيقة عصر اليوم حتى 5:20 دقيقة مساء، عندما يصل كوكب عطارد إلى منتصف قرص الشمس تقريبًا.

ونشر دكتور عمر عبدالوهاب، صورة واضحة لعبور كوكب عطارد من أمام الشمس من سماء القاهرة.

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن فتح أبوابه في المقر الرئيسي بحلوان، لاستقبال الجمهور من المهتمين بعلم الفلك ومحبيه لمشاهدة ومتابعة مرور كوكب عطارد أمام قرص الشمس.

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