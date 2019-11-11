بيان رسمي.. الأرصاد: حالة عدم استقرار تبدأ الأربعاء (أمطار وسيول)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعنلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ يوم الأربعاء وحتى الجمعة المقبل.

وقال الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ الأربعاء، حيث من المنتظر ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية والغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تمد إلى مناطق من جنوب الصعيد.

وأضاف صابر، في بيان اليوم الاثنين، تمتد حالة عدم الاستقرار ليوم الخميس، وتتسع المناطق المعرضة للأمطار لتشمل أغلب السواحل الشمالية، والوجة البحري والقاهرة، وتكون غزيرة ورعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأكد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم الجمعة المقبل تخف حدة حالة عدم الاستقرار، مع وجود فرص سقوط أمطار متوسطة الشدة على شمال البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وسيناء.

وتابع: يصاحب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تراجع في درجات الحارة بمعدل 4 إلى 5 درجات، لتسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 25 إلى 29 درجة، والقاهرة من 32 وحتى 27 درجة، ومحافظات شمال الصعيد من 33 وحتى 28 درجة، ومحافظات جنوب سيناء 33 وحتى 32 درجة.​