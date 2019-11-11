العربية للتصنيع: انطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية

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كتب - محمد سامي:

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، إطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية، من خلال التحالف الذي تقوده العربية للتصنيع مع شركة وانكسيانج الصينية العالمية وشركة يونيتد إنفستمنت وشركة مواصلات مصر، وعدد من الشركات المتخصصة في تقديم الحلول التكنولوجية.

ويأتي الإعلان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنقل تكنولوجيا وسائل النقل الذكية، وتوفير أفضل نظم النقل الحضاري للمواطن المصريين.

وقال بيان رسمي، إن المنظومة الجديدة، تعتبر خطوة جديدة تؤكد قدرة الصناعة الوطنية على مواكبة التطور العالمي ونقل التكنولوجيات الحديثة، من خلال إعلان الهيئة العربية للتصنيع عن إطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية والتي تم فيها تطبيق منظومة.

ويضم التحالف الذي تقوده العربية للتصنيع مع شركة وانكسيانج الصينية العالمية وشركة يونيتد إنفستمنت وشركة مواصلات مصر، كما يضم التحالف أيضاً عدد من الشركات المتخصصة في تقديم الحلول التكنولوجية اللازمة لإدارة وتشغيل المنظومة الذكية، مثل شركة (إى إم تست) السلوفاكية التي أكدت رغبتها في التصنيع المحلي للأجهزة الإلكترونية الخاصة بمنظومة النقل بالتعاون مع مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، هذا بالإضافة إلى الشركات المصرية، كما تم الاستعانة بعدد من الاستشاريين والمتخصصين.

وتأتي تلك الخطوة الناجحة ضمن خطة متكاملة علي طريق التحول الرقمى والدفع بمنظومة النقل العام الذكي لتحقيق الريادة في صناعة نظم النقل الجماعي الذكية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية نقل تكنولوجيا وسائل النقل الذكية وتوفير أفضل نظم النقل الحضارىللمواطن المصري.

من جانبه أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدفع عجلة التنمية بمصر، مشددا على متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته لنقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون المشترك والشراكة الحقيقية مع الخبرات العالمية.

وأشاد التراس بالتجربة التنموية الصينية والتي تمثل نموذجا يحتذي به حيث استطاعت تحقيق معجزة طوال 40 عاما، مشيرا أن كبري الشركات الصينية العالمية أبدت تطلعها للتعاون والشراكة الحقيقية وضخ المزيد من الاستثمارات بمصر.

وأشار التراس إلى التعاون المثمر والناجح بين الهيئة العربية للتصنيع والشركات الصينية ودعم سفير دولة الصين لتعزيز التعاون المثمر بين الجانبين في عدد من المجالات المختلفة، والتي شهدت مؤخرًا اهتماما من القيادة السياسية للدولتين في مجال صناعة الأوتوبيسات الكهربائية في مصر.

كما أكد أن هذا المشروع يعتبر تحولاً إستراتيجياً لدعم نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي للأوتوبيسات الكهربائية، مشددا أن التحالف يبذل قصارى جهده لضمان تحقيق نجاح التخطيط الأمثل لإنشاء منظومة النقل الذكي بمصر في مجال تشغيل وإدارة وسائل النقل بالمدن طبقا للمعايير والمواصفات العالمية.

وأوضح التراس أن كبرى الشركات العالمية من كافة دول العالم، أبدت رغبة حقيقية للاستثمار بالسوق المصري، لأنهم يعرفون جيدا أن مصر بوابة للعالم العربي والإفريقي.

وفيما يتعلق بمجال النقل أشار التراس أن حجم الإنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر، خاصة مع الاتفاقيات والعقود المتوقعة مع الشركاء الصينيين سواء في السكة الحديد أو القطار السريع والمكهرب والمونوريل، مؤكدا علي توافق رؤية الرئيس السيسي مع كبرى الشركات الصينية علي نقل وتوطين التكنولوجيا في مصر وإتاحة المزيد من فرص العمل.

يذكر أن منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة العربية للتصنيع في شهر مايو 2019 لتشكيل تحالف مع شركة شنغهاى وانكسيانج إحدى كبرى الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الأتوبيسات الكهربائية وبالتعاون مع شركات (مواصلات مصر) الرائدة في تقديم خدمات النقل العام الذكى طبقاً للمعايير الدولية للنقل الحضرى المستدام داخل المدن، وشركة (يونيتد إنفستمنت) الممثل المحلي والإقليمي للشركة الصينية، بهدف تقديم حل متكامل لتطبيق منظومة النقل العام الذكي طبقاً للمعايير الدولية للنقل الحضرى المستدام داخل المدن.