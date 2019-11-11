شركات الطيران بمطار القاهرة تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوي

كتب- طه عبيد:

أعلنت شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي، أسعار تذاكر طيران موسم العمرة، والذي تنطلق أولى رحلاته في 20 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء تدشين بوابة العمرة المصرية الإلكترونية وتسجيل الشركات المصرية والسعودية الراغبة في العمل بموسم العمرة عليها.

وقالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، إن أسعار تذاكر العمرة تتراوح من 5 آلاف إلى 5500 جنيه وفقا لخط الرحلة، على أن يكون السفر عبر مطارات "القاهرة وبرج العرب والأقصر".

وأضافت المصادر إن أسعار تذاكر طيران خط (القاهرة / جدة / القاهرة) 5200 جنيه، وأسعار برامج خط (القاهرة / جدة / المدينة المنورة / القاهرة) 5500 جنيه، فيما تصل أسعار خط (برج العرب - جدة- برج العرب) إلى 5200 جنيه، وأسعار تذاكر خط (برج العرب / جده / المدينة المنورة / برج العرب) إلى 5500 جنيه، وأخيرا أسعار برامج عمرة خط (الأقصر/ جده/ الأقصر) إلى 5 آلاف جنيه.

وأوضحت مصادر بالخطوط السعودية إن أسعار تذاكر طيران موسم العمرة تبدأ من 3 آلاف إلى 3300 جنيها مضافة إليها ضرائب 1935 جنيها، للموسم الأول خلال الفترة من 15 نوفمبر وحتى 22 من يناير المقبل.

وأضافت المصادر أن أسعار تذاكر السفر من مطار القاهرة الدولي أو مطار برج العرب إلى مطار جدة الدولي 4935 جنيها، تشمل 3 آلاف جنيه للتذكرة بإلاضافة إلى 1935 جنيها ضرائب، فيما يصل سعر التذكرة للسفر إلى مطار جدة والعودة من مطار المدينة المنورة إلى 5235 جنيها، يشمل 3 آلاف و300 جنيه للتذكرة مضاف إليها 1935 جنيها ضرائب.