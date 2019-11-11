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    بعد قليل| بث مباشر.. شاهد مرور عطارد أمام الشمس

    01:18 م الإثنين 11 نوفمبر 2019
    بعد قليل| بث مباشر.. شاهد مرور عطارد أمام الشمس

    عطارد يمر أمام الشمس - أرشيفية

    كتب وتصوير- جلال المسري:

    إذا كنت من هواة مشاهدة الظواهر الفلكية النادرة، فأنت على موعد، بعد قليل، مع حدث نادر لا يتكرر إلا 13 مرة كل 100 عام.

    يمر كوكب عطارد أمام الشمس، في الساعة 2 و35 دقيقة عصرًا، وهو حدث لا يمكن مشاهدته مجددا قبل عام 2032. وسيقوم مصراوي بنقل الحدث بالاشتراك مع دكتور عمر عبد الوهاب، المتخصص في علوم الفلك، عبر البث المباشر.

    وسيظهر كوكب عطارد كنقطة صغيرة سوداء مستديرة تتحرك ببطء شديد عبر قرص الشمس، وسيستمر الحدث الفلكي من الساعة 2 و35 دقيقة عصر اليوم حتى 5 و20 دقيقة مساء، عندما يصل كوكب عطارد إلى منتصف قرص الشمس تقريبًا.

    وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه سيفتح أبوابه في المقر الرئيسي بحلوان، لاستقبال الجمهور من المهتمين بعلم الفلك ومحبيه لمشاهدة ومتابعة مرور كوكب عطارد أمام قرص الشمس.

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    بث مباشر عطارد الشمس الظواهر الفلكية النادرة

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