برلماني: استجواب ضد الحكومة حال فشلها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

كتبت- ميرا إبراهيم:

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بوضح خطة قومية عاجلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وفي مقدمتها محاصيل القمح والأرز والقطن والسكر، مؤكدا أن مصر نجحت لأول مرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والكهرباء والاتجاه إلى تصدير الفائض من أهم سلعتين استراتيجيتين عالميتين وقادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع المحاصيل والسلع الاستراتيجية.

وتساءل زين الدين، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والتنمية المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي: أين مشروع المليون ونصف مليون فدان؟ وأين استخدامات البحوث العلمية في زراعات المحاصيل الاستراتيجية؟ وأين الاستفادة من الأمطار التي تهطل بكثافة على السواحل الشمالية لاستغلالها في زراعات المحاصيل الزراعية؟.

وهدد زين الدين بتقديم استجواب ضد حكومة مدبولي حال عدم نجاحها خلال موسم القمح المقبل تحديدا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة القمح، مؤكدا أن الفجوة الكبيرة فيما بين الإنتاج والاستهلاك في الأقماح تسبب في تكبيد ميزانية الدولة المليارات من الدولارات لاستيراد الأقماح من الخارج.