الأوقاف: تكليف الواعظات للعمل مفتشات على مصليات المساجد الكبرى

كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف تكليف عدد من الواعظات المعينات على درجة مالية، بالعمل مفتشات على مصليات السيدات وتكليف عدد آخر منهن بالعمل مشرفات على مصليات السيدات بالمساجد الكبرى.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها الاثنين، أنه سيتم صرف جميع بدلات الانتقال والإثابات والمكافآت المقررة للمفتشين المعينين على درجة مالية مماثلة بالوزارة، وإنشاء وحدة خاصةً لهؤلاء المفتشات بديوان عام الوزارة تكون برئاسة إحداهن.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن اهتمامها بضبط العمل الدعوي بمصليات السيدات والاهتمام بشئون وقضايا المرأة وتوفير المكان المناسب لها في دور العبادة مع ضبط العمل الدعوي بمصليات السيدات ،وعدم السماح لغير الواعظات المعتمدات من وزارة الأوقاف بأداء الدروس أو أي عمل دعوي بها، إضافة إلى المتابعة الإدارية لمستوى الفرش والصيانة والنظافة على الوجه الذي يليق ببيوت الله عز وجل، على شاكلة عمل المفتشين بالمساجد، وعدم السماح بجمع أي أموال لأي جهة خارج إطار القانون، وتفعيلا لدور المرأة في جميع جوانب العمل بالوزارة، وتقديرا لدورها في خدمة الدين والوطن ونشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة وبتر أي تأثير لهذا الجماعات في دور العبادة ، ولا سيما في مصليات السيدات.​