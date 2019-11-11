تعرف على الأخبار المتوقعة اليوم الاثنين
القاهرة- (أ ش أ):
من المتوقع أن يشهد اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والعالمي، نرصد بعضها في التقرير التالي..
- تستكمل محكمة جنايات القاهرة نظر إعادة محاكمة 48 متهمًا في القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم شرطة التبين".
- تستكمل محكمة جنايات القاهرة، نظر محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم ولاية سيناء الإرهابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"دواعش سيناء".
- تُنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاحتفال السنوي بـ"يوم الوثيقة العربية" تحت رعاية الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
- تستضيف مسارح دار الأوبرا 4 أمسيات فنية، ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.
- يشارك وفد برلماني من مجلس الأمة الجزائري الغرفة الأولى في البرلمان في مؤتمر برلماني إقليمي بجنوب أفريقيا مخصص لبحث قضية اللاجئين.
- تنظم اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واتحاد المغرب العربي، بالرباط بالمملكة المغربية ندوة إقليمية حول التأثير المحتمل لمنطقة التبادل الحر القارية الأفريقية على الاقتصادات المغاربية.
- يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي مع نظيره الغاني ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر حاليًا، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
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