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تعرف على الأخبار المتوقعة اليوم الاثنين

07:35 ص الإثنين 11 نوفمبر 2019
تعرف على الأخبار المتوقعة اليوم الاثنين

الأخبار المتوقعة اليوم

القاهرة- (أ ش أ):

من المتوقع أن يشهد اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والعالمي، نرصد بعضها في التقرير التالي..

- تستكمل محكمة جنايات القاهرة نظر إعادة محاكمة 48 متهمًا في القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم شرطة التبين".

- تستكمل محكمة جنايات القاهرة، نظر محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم ولاية سيناء الإرهابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"دواعش سيناء".

- تُنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاحتفال السنوي بـ"يوم الوثيقة العربية" تحت رعاية الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

- تستضيف مسارح دار الأوبرا 4 أمسيات فنية، ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

- يشارك وفد برلماني من مجلس الأمة الجزائري الغرفة الأولى في البرلمان في مؤتمر برلماني إقليمي بجنوب أفريقيا مخصص لبحث قضية اللاجئين.

- تنظم اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واتحاد المغرب العربي، بالرباط بالمملكة المغربية ندوة إقليمية حول التأثير المحتمل لمنطقة التبادل الحر القارية الأفريقية على الاقتصادات المغاربية.

- يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي مع نظيره الغاني ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر حاليًا، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

هذا المحتوى من

Asha
دواعش سيناء اقتحام قسم التبين جامعة الدول العربية دار الأوبرا مهرجان الموسيقى العربية الجزائر
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