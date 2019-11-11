حدث ليلًا| اللقطات الأخيرة لـ"شهد" قبل غرقها.. وحقيقة تصريحات "أبوالهول"

القاهرة- (مصراوي):

شهدت ليلة أمس الأحد، والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عددًا من الأحدث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نرصد بعضها في التقرير التالي..

6 ملايين جنيه للفدان.. الإسكان تستحوذ على 17% من أراضي جزيرة الوراق

كشف المهندس أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق، حجم الأراضي التي استحوذت عليها هيئة المجتمعات العمرانية في جزيرة الوراق، نظير بيع المواطنين والتنازل عن الأراضي لصالح الهيئة. اضغط للتفاصيل

عمرو أديب يعرض اللقطات الأخيرة لـ"شهد" فتاة الإسماعيلية قبل غرقها -فيديو

عرض الإعلامي عمرو أديب مقاطع فيديو التقطتها كاميرات مراقبة للطالبة شهد أحمد، طالبة كلية الصيدلة جامعة قناة السويس، قبل وفاتها. اضغط للتفاصيل

مستشار رئيس الوزراء: استجبنا لطلب علاج "فتاة السرطان" وهربت من المستشفى

قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن الحكومة اتخذت اللازم تجاه الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فتاة مصابة بالسرطان، جلس والديها أمام مدينة الإنتاج الإعلامي طلبًا لإنقاذها. اضغط للتفاصيل

جامعة القاهرة تنعى طالبة بـ"طب بيطري" سقطت من شرفة مدينة الطالبات

نعت جامعة القاهرة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، طالبة بكلية الطب البيطري بالفرقة الثالثة، إثر سقوطها من الشرفة بمدينة الطالبات بعد أن اختل توازنها. اضغط للتفاصيل

الآثار توضح حقيقة تصريحات الوزير عن "أبوالهول"

أصدرت وزارة الآثار، بيانًا صحفيًا، ردًا على ما نشر في بعض الصحف والمواقع، حول تصريحات وزير الآثار، التي نقلتها عنه صحيفة "الدايلي إكسبرس" البريطانية، وتحدث فيها عن قرب إعلان كشف أثري جديد. اضغط للتفاصيل

استقالة رئيس بوليفيا من منصبه

ذكرت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، استقالة إيفو موراليس من رئاسة بوليفيا. اضغط للتفاصيل

بومبيو: الولايات المتحدة تؤيد إجراء انتخابات جديدة في بوليفيا

قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، إن بلاده تؤيد إجراء انتخابات جديدة في بوليفيا وتشكيل هيئة محكمة انتخابية جديدة بها من أجل ضمان نزاهة الانتخابات التي تعكس إرادة الشعب البوليفي. اضغط للتفاصيل

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء الوضع في بوليفيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه إزاء الوضع في بوليفيا، عقب استقالة الرئيس إيفو موراليس. اضغط للتفاصيل

موراليس يقول إن الشرطة أصدرت تعليمات بالقبض عليه

قال الرئيس البوليفي إيفو موراليس، مساء الأحد، إن الشرطة أصدرت تعليمات بالقبض عليه. اضغط للتفاصيل

الأوبزرفر: النفسية الأمريكية تغيرت بعد نهاية الحرب الباردة

قالت صحيفة (الأوبزرفر) البريطانية إنه من الصعب الآن أن نتخيل كيف كان الوضع في قلب برلين أوائل عام 1989، وكيف كان أشبه بما يمكن وصْفه الآن بأجواء فيلم سينيمائي عن التجسس في زمن الحرب الباردة. اضغط للتفاصيل



