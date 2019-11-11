6 ملايين جنيه للفدان.. الإسكان تستحوذ على 17% من أراضي جزيرة الوراق

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف المهندس أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق، حجم الأراضي التي استحوذت عليها هيئة المجتمعات العمرانية في جزيرة الوراق، نظير بيع المواطنين والتنازل عن الأراضي لصالح الهيئة.

وأضاف الدسوقي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن مساحة الجزيرة تقدر بـ1516 فدانًا، منهم 1260 فدانًا منطقة سكانية ملك للأهالي، والباقي أملاك دولة وأملاك أميرية.

وتابع: "بعد قرار مجلس الوزارء بتنفيذ مجتمع عمراني متكامل على أرض جزيرة الوراق، تم تشكيل لجنة مع الشهر لعقاري وهيئة المساحة العسكرية وهيئة المساحة المدينة لبحث ملكية الأهالي للأراضي، وتم فتح باب التقدم للبيع بالتراضي للأراضي والمباني".

وأكد رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق، أنه حتى الآن تقدم أكثر من 3 آلاف طلب للبيع، لأكثر من 700 فدان، موضحًا أن جزء من هذه الطلبات عبارة عن عقود مسجلة وأخرى مبدئية لم يتم تسجيلها.

وأضاف: "العقود المسجلة تم التعامل معها على الفور، لكن العقود السلبية تم فتح استمارة تسوية لها، لتقنين أوضاعها لإقرار ملكية صاحب الطلب للأرض أو المبنى".

وأوضح أن هيئة المجتمعات تستحوذ حتى الآن على ما يقرب من 208 أفدنة تم نقل ملكيتها من الأهالي للهئية وحصلوا على أموال نظير عملية البيع، وهذا يمثل نسبة 17% من حجم الأراضي المملوكة للمواطنين: "نحن الآن في طريقنا لإنهاء نقل ملكية 150 فدان أخرى".

وأشار إلى أن حجم الأموال التي دفعتها الهيئة يتجاوز المليار جنيه و200 مليون، حيث سجل سعر الفدان الواحد 6 ملايين جنيه، أي أن القيراط يصل لـ250 ألف جنيه، والمتر بـ1400 جنيه.

وأوضح أن عائلة واحدة كانت تمتلك مساحة كبيرة من الأراضي حصلت على 198 مليون جنيه نتيجة بيع أراضيهم للهيئة، كما يوجد فرد واحد كان يمتلك 6 أفدنة حصل على 120 مليون جنيه ثمن الأرض.



وأشار إلى أننا نتعامل مع المواطنين في ضوء 3 بدائل، الأول أن يحصل المواطن على مقابل مادي، والبديل الثاني الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض بديلة في أحد المدن الجديدة، أما البديل الثالث الحصول على وحدة سكنية في مدينة الوراق بعد تطويرها.

وفي سبتمبر أعلنت وزارة الإسكان، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية برئاسة وزير الإسكان وافق على مذكرة بشأن إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحت مسمى جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة.

وفي أبريل الماضي وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار جمهوري بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدًا للبدء في تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي أغسطس 2018 تم إعلان تولي المهندس أحمد إبراهيم الدسوقي، من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القيام بأعمال رئيس جهاز المجتمع العمراني المُنشأ على أراضي جزيرة الوراق.



اقرأ أيضًا:

خاص| 3 آلاف شقة جديدة.. تفاصيل تنفيذ وحدات بديلة لأهالي جزيرة الوراق- صور

600 جنيه قسط شهري.. كيف يمكن سداد ثمن شقة بالإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي؟

لجميع المواطنين ولمدة شهر.. الإسكان: بدء سداد حجز شقق الإعلان الـ12 غدًا