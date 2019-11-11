جامعة القاهرة تنعى طالبة بـ"طب بيطري" سقطت من شرفة مدينة الطالبات

القاهرة- (مصراوي):

نعت جامعة القاهرة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، طالبة بكلية الطب البيطري بالفرقة الثالثة، إثر سقوطها من الشرفة بمدينة الطالبات بعد أن اختل توازنها.



وقال البيان، إن الجامعة تتقدم بالتعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، مضيفة: "نسأل الله تعالى أن ينزل على ذويها الصبر والسلوان"، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة.



وأضافت الجامعة إن صلاة الجنازة، ستقام غدًا على الفقيدة في مسجد مدينة الطالبات، بحضور رئيس الجامعة وكل قيادات الجامعة.

وقال شهود عيان في المدينة الجامعية لطالبات جامعة القاهرة، إن طالبة سقطت من نافذة مسكنها بالطابق السادس بالمدينة الجامعية، ونقلت بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنها توفت.