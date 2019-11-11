"الحجز النهاردة".. شروط وخطوات الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي في 8 محافظات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه بداية من اليوم الاثنين وحتى يوم الخميس 12 ديسمبر المقبل، يستطيع جميع المواطنين ومنهم ذوي الإعاقة، البدء في سداد مقدم جدية الحجز، وتسجيل البيانات، ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 م2)، المطروحة بالإعلان 12 بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وأضافت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هناك إقبال كبير على شراء كراسات شروط الحجز، مشيرة إلى أن سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب يبلغ 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيهًا مصروفات إدارية (لا تُرد)، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

والشقق في محافظات (الشرقية – الإسكندرية – الدقهلية – الإسماعيلية – كفرالشيخ – المنوفية – البحيرة – الغربية).

ويمكن التعرف على باقي تفاصيل سداد ثمن الشقة بالإسكان الاجتماعي من هنا:

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن شروط الحجز، تتضمن ما يلي:

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان، ويُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا، وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريًا)، وعن 50400 جنيه سنويًا للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريًا)، وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم إلغاء الحجز، ويجب أن تضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافي الدخل، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه.

ويمكن التعرف على الأوراق المطلوبة للحجز من هنا..

كما يمكن التعرف على طريقة التقديم الإلكتروني لشقق الإسكان الاجتماعي من هنا