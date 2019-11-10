مستشار رئيس الوزراء: استجبنا لطلب علاج "فتاة السرطان" وهربت من المستشفى

القاهرة- (مصراوي):

قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن الحكومة اتخذت اللازم تجاه الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فتاة مصابة بالسرطان، جلس والديها أمام مدينة الإنتاج الإعلامي طلبًا لإنقاذها، لعدم قدرتهما المادية على علاجها، مضيفًا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجّه مستشاره الطبي، بالتحرك الفوري لإنقاذ الفتاة.

وأضاف يونس في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الفتاة نقلت بالفعل إلى مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس، ووضعت تحت الرعاية الطبية اللازمة، وبدأت في مراحل العلاج.

وكشف يونس، عن أن والدة الفتاة اصطحبتها في صباح اليوم التالي لوصولهما للعلاج، وخرجتا من المستشفى، دون أن يدري بهما أحد، موضحًا أنه تحرر محضر بهروب الفتاة ووالدتها، بالإضافة إلى اتصال أحد أعضاء فريق المستشار الطبي لرئيس الوزراء، بوالد الفتاة، وطلب منه عودتها إلى العلاج مرة أخرى، وحملوّه المسئولية في حال عدم رجوع ابنته، لكن الأب رفض، بدعوى أن والدة الفتاة مصابة في ذراعها.

واختتم يونس: "هنا يتضح أن الغرض من عرض صور الفتاة، لم يكن علاجها للأسف"، مضيفًا أن الدولة مازالت في انتظار الفتاة المريضة لعلاجها بالمجان.​