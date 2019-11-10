رئيس "النواب": مصر تحرص على تعميق أسس التعاون الاقتصادي مع الصين

القاهرة- (أ ش أ):

أعرب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال عن سعادته وتقديره لزيارة الوفد البرلماني الصيني رفيع المستوى لمقر المجلس اليوم والتى تمثل امتداداً لحالة الزخم الإيجابي التى تشهدها العلاقات بين البلدين الصديقين، وقال "إن البلدين يقتسمان تاريخاً حضارياً طالما أضاف للإنسانية وكان مصدر إلهام له".

وأكد عبدالعال حرص مصر على تعميق أسس التعاون الإقتصادي مع الصين، مشددا على الموقف المصري الداعم لمبادرة الحزام والطريق الصينية باعتبارها تتوافق مع أولويات الدولة المصرية واستراتيجيتها التنموية 2030، معتبراً إياها خير برهان على تطابق الرؤى المصرية الصينية بشأن أهمية تعزيز التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب ، اليوم الأحد ، رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (الغرفة التشريعية الثانية بالبرلمان الصيني) وانج يانج والوفد المرافق له، حيث جرت جلسة مُفصلة من المباحثات بين الجانبين أعقبها إقامة مأدبة عشاء داخل البهو الفرعوني بمبنى مجلس النواب على شرف الضيف الصيني.

واستعرض الدكتور على عبدالعال أبرز التشريعات التى أصدرها مجلس النواب المصري مؤخراً، خاصة فيما يتعلق بتوفير المناخ الملائم والجاذب للاستثمارات الأجنبية، مؤكداً دعم مصر الكامل لعمل الشركات الصينية في مصر.

وأشار الى أن الزيارة تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على استمرار التشاور والتباحث حول مختلف القضايا الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المُشترك في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما ، والتى تمثل كثافة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى مؤشراً هاماً على حرص القيادة السياسية في البلدين على المٌضى قدماً نحو ترسيخ تلك الشراكة، وكذا خلق قناة للتواصل الانساني بين البلدين الصديقين.

وتطرق عبدالعال إلى ملف مكافحة الإرهاب والدور المصري الرائد في هذا الشأن، والجهود المصرية لإقرار السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خاصة أثناء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، داعياً إلى تعبئة الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب.