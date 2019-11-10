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الآثار توضح حقيقة تصريحات الوزير عن "أبوالهول"

08:58 م الأحد 10 نوفمبر 2019
الآثار توضح حقيقة تصريحات الوزير عن "أبوالهول"

ابوالهول

كتب- محمد عاطف:

أصدرت وزارة الآثار، بيانًا صحفيًا، اليوم الأحد، ردًا على ما نشر في بعض الصحف والمواقع، حول تصريحات وزير الآثار، التي نقلتها عنه صحيفة "الدايلي إكسبرس" البريطانية، وتحدث فيها عن قرب إعلان كشف أثري جديد.

وقال البيان: "وزير الآثار لم يشر من قريب أو بعيد إلى تمثال أبوالهول، وكل ما قاله إنه سيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل اكتشاف مومياء لحيوان غريب، يبدو أنه قطة كبيرة، أو ربما أسد أو لبؤة، ولكن سيتم إعلان التفاصيل بعد استخدام التصوير المقطعي، واختبار الحمض النووي لدراسة المومياء، وسنعلن الاكتشاف في غضون أسابيع قليلة".

أبوالهول وزارة الآثار المومياء

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