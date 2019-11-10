برنامج "واحد من الناس" يرد على الساحر بسام شرف

القاهرة- (مصراوي):

قال مصطفى ياسين، رئيس تحرير برنامج "واحد من الناس"، إن هناك من يحاولون استغلال نجاح برنامجه لمصلحتهم الشخصية بهدف سرقة بعض الضوء والشهرة.

وأضاف "ياسين" في بيان لـ"مصراوي"، أن برنامج "واحد من الناس"، استضاف الساحر بسام شرف بناءً على طلبه، ليقدم عرضًا من عروضه، إلا أن فقرته لم تحقق مشاهدات عالية، متابعًا: "مع الأسف مرت الفقرة مرور الكرام، ولم يتحدث عنها أحد، وهذا ما جعله يطلب منا عرض حلقة ثانية له، لكننا رفضنا، خاصة بعد فشل حلقته الأولى".

واستطرد: "ظهر بسام عبر موقع مصراوي في حوار عنوانه (كشف ألاعيب الساحر عزام) ليحاول جاهدًا خلال الحوار، إثبات أن "عزام" مجرد إنسان عادي، ليست له أي قدرات خاصة، وغير موهوب، ومن المستحيل أن يصنع مثل هذه الألعاب على الهواء".

وأضاف رئيس تحرير برنامج "واحد من الناس": "لم يستطع بسام أن يخفي في حواره شعوره بالغيرة المهنية من عزام، رغم أن الشخصين يقدمان العرض نفسه بأشكال وطرق مختلفة، ورغم أن بسام نفسه قدّم في حلقته فقرات تفوق ما فعله عزام، وكانت أكثر إثارة مما قدمه، وأظهرت الحلقة قدرات فائقة، أكثر مما قدمه الآخر"، متسائلًا: "هل تم هذا إيضًا من خلال الاتفاق بينه وبين فريق الإعداد؟!".

وتابع: "ما قدمه بسام لم يجد ردود الفعل القوية التي تحققت مع عزام، وكان من الطبيعي أن يعلن ما أعلنه، وأن يشوه كل ما قدمه عزام في فقرته، وأن يتهمنا بالفبركة، وهي اتهامات لا تليق بتاريخ برنامج صنع نجاحه عبر عشرات السنين، من خلال ما قدمه من مساعدات وما أطلقه من مبادرات ومشروعات."

وأضاف ياسين: "الحقيقة أن عزام ومنذ الإعلان عن نجاحه في برنامج واحد من الناس، أثار حقد الكثيرين، لدرجة أن هناك الآن برامج شبه يومية على موقع يوتيوب تحت عنوان (كشف آلاعيب عزام)".​