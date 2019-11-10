"الشكاوى الموحدة" تستجيب لطلبين من أصحاب المعاشات في أكتوبر الماضي

كتب- محمد غايات:

تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر الماضي مع 62 ألفًا و568 شكوى وطلبًا واستغاثة، تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، وتلقي ورصد الشكاوى من خلال المنظومة وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية لإزالة أسباب الشكاوى.

وفحصت المنظومة وراجعت 61957 شكوى، وتم توجيه 46613 منها إلى جهات الاختصاص.

وتمت الاستجابة لشكوى مواطنة من مكتب تأمينات جنوب الجيزة بسبب فقدان الملف التأميني الخاص بزوجها المتوفى، بالإضافة لتأخر صرف المعاش منذ 30 مايو الماضي، ووجهت الشكوى لوزارة التضامن الاجتماعي التي أوضحت أنه سيتم صرف المعاش دوريًا اعتبارًا من نوفمبر الجاري، على بريد السعيد بالزهراء بمبلغ 2212.40 جنيه، وتم تسليم شيك متجمد المعاش بمبلغ 20035 في 30 سبتمبر الماضي.

ومن ناحية أخرى، تم الاستجابة لشكوى مواطن تقدم باستقالته من إحدى الهيئات الحكومية، وأخلي طرفه تمامًا في 27 مايو 2019 ومنذ هذا التاريخ لم تصرف مكافأته التأمينية عن مدة الخدمة بالحكومة، بالإضافة إلى عدم صرف معاشه الشهري، وتم توجيه الشكوى لوزارة التضامن الاجتماعي التي أوضحت أنه سيتم صرف معاشه اعتبارًا من معاش شهر ديسمبر 2019 على بنك القاهرة فرع الدقي، وسيصله شيك بمستحقاته على عنوانه، فيما أثنى المواطن على سرعة تنفيذ الإجراءات وشكر الوزارة ومنظومة الشكاوى.