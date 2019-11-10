افتتاح معرض ومؤتمر "أجري بلازا" الزارعي الاثنين المقبل

كتب- أحمد مسعد:

تستضيف محافظة الإسكندرية، الأسبوع المقبل، مؤتمر ومعرض "أجري بلازا" لتقنيات الزراعة الحديثة، تحت رعاية الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظة الإسكندرية، في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري.

ويفتتح المؤتمر، الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بالإنابة عن وزير الزراعة يشاركه رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ونقيب عام الزراعيين، وعدد من القيادات الزراعية ومديري مديريات الزراعة في الإسكندرية، والبحيرة، والنوبارية.

ويقام على هامش المعرض مؤتمرًا للجمعية المصرية للتقاوي، بحضور ممثلين عن عدد من الدول، تحت شعار "مستقبل صناعة التقاوي بعد انضمام مصر لاتفاقية اليوبوف".

وتبدأ فعاليات المؤتمر من الثانية ظهر يوم الاثنين 18 نوفمبر، ويشارك فيه عدد كبير من صناع التقاوي بمصر، ومركز البحوث الزراعية وأساتذة الجامعات، إلى جانب عدد من الندوات التي تقيمها الشركات العالمية حول التطبيقات المثلى للأسمدة والمبيدات خلال العمليات الزراعية للوصول إلى أعلى معدلات إنتاجية من المحاصيل.

ويشارك في المعرض نحو 100 شركة عالمية ومحلية يمثلون كبرى الشركات الزراعية العاملة في مجالات إنتاج واستيراد وتسويق "المبيدات الكيميائية، المبيدات الحيوية، البذور، الأسمدة والمخصبات، الري المطور، الشتلات، ومستلزمات الصوب الزراعية" إلى جانب مشاركة نحو 12 شركة عالمية كبرى يمثلون ألمانيا وهولوالأردن وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانبا وبلجيكا.