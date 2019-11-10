مصر للطيران تعلن انضمام الطائرة الخامسة إلى أسطولها من طراز "إيرباص"

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت شركة مصر للطيران، انضمام الطائرة الخامسة الجديدة من طراز "الإيرباص A220-300" لأسطول الشركة.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، أن الطائرة الخامسة من ضمن إجمالي 12 طائرة من الطراز نفسه متعاقد عليها، وسيتم تسلمها تباعًا.

وأكدت "مصر للطيران" أن الأسطول الجديد يعد تطورًا كبيرًا في الطرازات الموجودة في الشركة، والتي تطور أداء الشركة بصورة كبيرة وتقدم خدمات متميزة للعملاء.

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