القوى العاملة: توقيع 35 اتفاقية عمل لصرف علاوة خاصة لـ6500 عامل

القاهرة- (أ ش أ):

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ الغربية اللواء مهندس هشام السعيد، اليوم الأحد، بقاعة ديوان عام المحافظة، توقيع 35 اتفاقية عمل جماعية تقضي بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة في 30 يونيو 2019 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 75 جنيهًا.

وتعد هذه العلاوة جزء لا يتجزأ من الأجر، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2019، ويستفيد منه 6534 عاملًا في 35 شركة.

ونصت الاتفاقيات على أن يعد ما تم صرفه من زيادات في الأجر للعمال، اعتبارًا من أول يناير 2019 وحتى تاريخه جزء من هذه العلاوة، باستثناء العلاوة الدورية المشار إليها في القانون 12 لسنة 2003.

وتسري هذه الاتفاقيات على العاملين في قطاعات الغزل والنسيج، والكيماويات والهندسية، ووقعها رؤساء وممثلي الشركات مع عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، وخالد أبو بكر علي، وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة في الغربية.

وقال الوزير: "إن صرف هذه العلاوة يأتي طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمال، ورعايتهم، لرفع العبء عن كاهلهم"، مشيرًا إلى أهمية زيادة رقعة الاهتمام بالعمال عن طريق عقد جلسات للحوار المجتمعي لتحفيز المصانع والشركات ورجال الصناعة كي ينظروا نظرة مختلفة لعمالهم من شأنها أن تسهم في ازدهار الاقتصاد المصري.

وأوضح سعفان أن صرف هذه العلاوة يأتي إيمانًا من أصحاب الأعمال بمسئوليتهم الاجتماعية، ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم، وفي إطار الدور الحيوي لأصحاب المصانع ورجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتأكيدهم أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بشركاتهم، لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم، ما يؤدي إلي تطور الصناعة، وزيادة الإنتاج وبالتالي يعود ذلك على الاقتصاد القومي.

وأكد أن الدولة المصرية تسعى بكامل طاقتها وكل جهدها لخدمة المواطن المصري بصفةٍ عامة والعامل المصري بصفةٍ خاصة، بما تبذله من خطىً جبارة غير مسبوقة من إنجازٍ كبير للمشروعات القومية العملاقة التي تضيفُ للاقتصاد المصري قوًة وتدعيمًا وازدهارًا.