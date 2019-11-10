حدث في 8 ساعات| قبول دفعة أطباء جديدة بالقوات المسلحة.. وكشف أثري لـ"أبوالهول" الحقيقي
كتب– أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها قبول دفعة جديدة من الأطباء بالقوات المسلحة، والعثور على أبوالهول الحقيقي، وبدء سداد أقساط الإعلان 12 للإسكان الاجتماعي غدًا، إضافة إلى سقوط أمطار في حلايب وشلاتين.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي..
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