مطار القاهرة يستقبل الطائرة الخامسة من صفقة إيرباص

كتب- طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، الطائرة الخامسة لمصر للطيران من طراز ايرباص A220-300، قادمة من كيبيك بكندا، في إطار خطة الشركة الاستراتيچية نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، تتضمن الصفقة شراء 12 طائرة من نفس الطراز تصل تباعا جميعها حتى يونيو عام 2020.

تضم طائرة A220-300 الخاصة بالشركة 140 مقعداً ضمن درجتين، تشمل 15 مقعداً في درجة رجال الأعمال و125 في الدرجة السياحية، ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة، وتُعتبر A220 الطائرة الوحيدة المصممة بما يناسب سوق الطائرات ذات 100-150 مقعداً، تتميز بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، والراحة الكبيرة التي يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد.

يجمع الطراز بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان من شركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G إذ تعمل هذه المحركات على استهلاك وقود بنسبة 20٪ أقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، لتوفر بذلك أداءً يضاهي أداء الطائرات ذات الممر الواحد التي تكبرها حجماً، وتتمتع A220 بكافة المقومات التي تجعلها صاحبة الحصة الأكبر من سوق الطائرات ذات 100-150 مقعداً، والذي يُقدر بحوالي 7 آلاف طائرة على امتداد العقدين المقبلين.​