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    هيئة الاستعلامات تنشر فيديو لزيارة أعضاء نيابة أمن الدولة العليا لمنطقة سجون طرة

    03:15 م الأحد 10 نوفمبر 2019
    هيئة الاستعلامات تنشر فيديو لزيارة أعضاء نيابة أمن الدولة العليا لمنطقة سجون طرة

    منطقة سجون طرة

    القاهرة- أ ش أ:

    نشرت الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأحد، فيديو لمشاهد حية من داخل منطقة سجون (طرة) بجنوب القاهرة، أثناء زيارة أعضاء من نيابة أمن الدولة العليا لها يوم 22 أكتوبر الماضي.

    وتوضح المشاهد واللقاءات الحالة الحقيقية للأوضاع الصحية والغذائية والنفسية والثقافية لنزلاء سجون هذه المنطقة، كنموذج لما هي عليه في سجون مصر الأخرى.

    وذكرت الهيئة أن الفيديو تضمن مجرد عينات من الحقيقة بداخل السجون المصرية، والتي يسعى البعض لتشويهها وإطلاق دعاية كاذبة سوداء حولها.

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    منطقة سجون طرة نيابة أمن الدولة العليا الهيئة العامة للاستعلامات السجون المصرية

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