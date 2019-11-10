هيئة الاستعلامات تنشر فيديو لزيارة أعضاء نيابة أمن الدولة العليا لمنطقة سجون طرة

القاهرة- أ ش أ:

نشرت الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأحد، فيديو لمشاهد حية من داخل منطقة سجون (طرة) بجنوب القاهرة، أثناء زيارة أعضاء من نيابة أمن الدولة العليا لها يوم 22 أكتوبر الماضي.

وتوضح المشاهد واللقاءات الحالة الحقيقية للأوضاع الصحية والغذائية والنفسية والثقافية لنزلاء سجون هذه المنطقة، كنموذج لما هي عليه في سجون مصر الأخرى.

وذكرت الهيئة أن الفيديو تضمن مجرد عينات من الحقيقة بداخل السجون المصرية، والتي يسعى البعض لتشويهها وإطلاق دعاية كاذبة سوداء حولها.