نقيب الأشراف: الحكومة مستعدة لوضع مسار "آل البيت" على الخريطة السياحية

كتب – محمود مصطفى:

قال السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، إن الحكومة على أتم استعداد لوضع مسيرة آل البيت على الخريطة السياحية.

وأضاف الشريف خلال احتفالية رابطة الأشراف الهاشميين "صلة 13 ـ ملتقى الأشراف"، بمناسبة ذكرى مولد النبي، موجها حديثه للحضور: "أحملكم المسئولية ولنفسي عن جمع المسيرة بالوثائق والأوراق المهمة، وكل ما يخص تلك المسيرة الطيبة المباركة، وإعداد موسوعة كبيرة وفيلم درامي، عن هذه المسيرة لتكون تراث عن الأخلاق وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم".

وتابع: أتحدث من مصر الكنانة إلى الأرض الطاهرة النقية التي نتشرف جميعًا بالانتماء إليها وهي المملكة العربية السعودية، وأقدم رسالة شكر وعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نشكرهم من أعماق القلب على ما يقدمونه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين وآل البيت.

وأوضح "نحن في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعتبر أمن المملكة العربية السعودية من أمن مصر الكنانة وما يمس الممكلة يمس مصر، وعندما نتحدث عن مصر نذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم " أن أهلها في رباط إلى يوم الدين، وأن مصر بها خير أجناد الأرض، وهم حماة العالم العربي كله ودعائم كل العرب".

وقال نقيب الأشراف "كنت في احتفال أول أمس مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عناني وزير الآثار، وتناقشنا في أمر هام وهو أن لماذا لا نضع مسيرة كبيرة للعائلة المقدسة ونحن نؤيدها على الخريطة السياحية؟".

وفي نهاية الحفل، كرمت رابطة الأشراف الهاشميين، السيد محمود الشريف، ومنحته جزءا من كسوة الكعبة.