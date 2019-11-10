وزير التعليم العالي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين عين شمس وبرلين للتكنولوجيا

كتبت- داليا شبل:

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس وجامعة برلين للتكنولوجيا تي يو برلين TU Berlin، في مجالات الهندسة والاتصالات والحاسبات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد وإدارة الأعمال والتربية والتعليم، بمقر جامعة تي يو برلين بالجونة بالغردقة.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، أِر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس إلى أن الجامعة تحرص على توسيع قاعدة الشراكات الدولية مع كبريات الجامعات الدولية؛ بما ينعكس إيجابا على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها ويفتح آفاق أرحب لخريجيها في سوق العمل محلياً ودوليًا، من خلال مواكبة البرامج الدراسية لمتطلبات سوق العمل.

كما أعرب عن ثقته في أن هذا التعاون سيؤتي ثماره على مستوى الطلاب والخريجين بما يحقق الأهداف المنشودة من خلق جيل قادر على تولي مناصب قيادية في المستقبل.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أنجيلا اتيل نائب رئيس جامعة تي يو برلين.

جدير بالذكر أن جامعة تي يو برلين من أكبر وأعرق الجامعات التقنية بألمانيا حيث ترجع نشأتها إلى عام ١٨٧٩ وحصل ١٠ من مدرسيها وخريجيها على جائزة نوبل العالمية وافتتحت أول فرع دولي لها بمصر عام ٢٠١٢ بالجونة -محافظة الغردقة، وتهدف لخدمة البحث العلمي في مصر في العديد من مجالات الطاقة والبيئة والتنمية العمرانية وغيرها.